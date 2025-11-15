Премьер-министр Японии Санаэ Такаити инициировала рассмотрение вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру трёх фундаментальных неядерных принципов страны. Как сообщает газета «Майнити» со ссылкой на информированные источники в правительстве и правящей коалиции, этот шаг связан с запланированным обновлением ключевых стратегических документов по национальной безопасности.

Традиционная политика Японии уже многие десятилетия основывается на трёх принципах: не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия на свою территорию. Именно эти положения препятствуют размещению американских ядерных боеприпасов на базах в Японии, а также заходу в японские порты военных кораблей США, оснащённых ядерным оружием.

Согласно данным источников издания, премьер-министр Такаити планирует начать предварительное обсуждение этого вопроса внутри правящей Либерально-демократической партии, а также с партнёрами по коалиции из «Партии обновления Японии» (Ниппон иссин-но кай). Консультации могут стартовать уже в ближайшие дни.

На следующей неделе партийное руководство намерено определить конкретный формат дискуссии и выработать единый подход к вопросу о возможном пересмотре неядерных принципов. В случае достижения консенсуса внутри коалиции, её позиция будет оформлена в виде официальной рекомендации для правительства, а окончательное решение по столь судьбоносному вопросу предстоит принять лично премьер-министру.

Напомним, что три неядерных принципа были провозглашены Японией в 1967 году и с тех пор являются краеугольным камнем её внешней политики и национальной безопасности.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу выступил с критикой премьер-министра Японии Санаэ Такаити, охарактеризовав её политику как реваншистскую и препятствующую нормализации отношений с Россией. Шойгу заявил, что Япония, стремясь угодить США, игнорирует свои национальные интересы и наращивает военный потенциал. Он также отметил, что страны АТР, сотрудничающие с Вашингтоном, не могут считаться равноправными партнёрами.