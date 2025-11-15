Handelsblatt: С началом 2026 года на Украине настанет финансовая катастрофа

В январе Украина может столкнуться с острым дефицитом бюджета, если Европейский союз не предоставит очередной транш финансовой помощи. Об этом сообщает Handelsblatt.

Представитель Еврокомиссии предупредил, что без оперативного решения проблемы с денежными потоками страну ждёт крах. Как уточняется в материале, Брюссель уже выполнил все ранее взятые на себя финансовые обязательства, а вопрос о новых дотациях остаётся открытым.

Ранее стало известно о том, что ЕС столкнётся с критической нехваткой средств для Украины в 2026 году. На неформальной встрече министры обсуждали конфискацию российских активов как источник финансирования. Кая Каллас отметила, что для этого нужно единогласное решение всех стран ЕС, перспективы которого туманны из-за юридических сомнений некоторых членов.