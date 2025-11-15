Россия и США
15 ноября, 13:57

Handelsblatt: С началом 2026 года на Украине настанет финансовая катастрофа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

В январе Украина может столкнуться с острым дефицитом бюджета, если Европейский союз не предоставит очередной транш финансовой помощи. Об этом сообщает Handelsblatt.

Представитель Еврокомиссии предупредил, что без оперативного решения проблемы с денежными потоками страну ждёт крах. Как уточняется в материале, Брюссель уже выполнил все ранее взятые на себя финансовые обязательства, а вопрос о новых дотациях остаётся открытым.

Поездка в Грецию с билетом в один конец? Зачем на самом деле Зеленский летит за границу
Ранее стало известно о том, что ЕС столкнётся с критической нехваткой средств для Украины в 2026 году. На неформальной встрече министры обсуждали конфискацию российских активов как источник финансирования. Кая Каллас отметила, что для этого нужно единогласное решение всех стран ЕС, перспективы которого туманны из-за юридических сомнений некоторых членов.

Вероника Бакумченко
