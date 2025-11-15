Россия и США
15 ноября, 13:37

Евродепутат из Словакии оценил встречу с Медведевым как важную и содержательную

Евродепутат из Словакии Любаш Блага рассказал, что встреча группы европейских парламентариев с зампредом совбеза РФ Дмитрием Медведевым прошла неожиданно открыто и продуктивно. По его словам, разговор оказался «важным и интересным», а обсуждение — свободным для всех участников.

«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников. Была дружественная обстановка. Мы говорили о БРИКС и политике в целом», — заявил Блага.

Встреча состоялась в Краснодарском крае на территории «Сириус», где прошло второе заседание Постоянного комитета движения «За свободу наций!». Участники мероприятия обсуждали способы противодействия электоральному неоколониализму и укрепление национального суверенитета.

Медведев: Движение против неоколониализма расширяет круг сторонников
Ранее Дмитрий Медведев высказался о запрете для АдГ на участие в мероприятиях в России. Касательно же нынешней правящей партийной коалиции, по его мнению, причины такого поведения очевидны: они испытали сильный испуг, выражаясь непарламентским языком, что, как представляется, вполне объяснимо.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

