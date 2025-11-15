Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 13:38

В МВД разъяснили порядок замены автоматически продлённых водительских прав

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartosz Zakrzewski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartosz Zakrzewski

В МВД России сообщили, что для замены водительских прав экзамены сдавать не нужно. Однако потребуется медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к вождению.

«Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов», — сообщили в пресс-центре МВД.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что водительские удостоверения, срок действия которых истёк в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года и которые были автоматически продлены, утратят свою силу в 2026 году.

В Госдуме рассказали, водительские права каких стран признают в России
В Госдуме рассказали, водительские права каких стран признают в России

Ранее сообщалось, что гражданам России, планирующим автомобильные поездки за рубеж, целесообразно заблаговременно обновить водительские удостоверения. Это связано с тем, что временный порядок автоматического продления действия прав, введённый в 2022 году, утратит силу с 1 января 2026 года и применяется исключительно на территории Российской Федерации.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar