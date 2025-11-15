В МВД разъяснили порядок замены автоматически продлённых водительских прав

В МВД России сообщили, что для замены водительских прав экзамены сдавать не нужно. Однако потребуется медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к вождению.

«Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов», — сообщили в пресс-центре МВД.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что водительские удостоверения, срок действия которых истёк в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года и которые были автоматически продлены, утратят свою силу в 2026 году.

Ранее сообщалось, что гражданам России, планирующим автомобильные поездки за рубеж, целесообразно заблаговременно обновить водительские удостоверения. Это связано с тем, что временный порядок автоматического продления действия прав, введённый в 2022 году, утратит силу с 1 января 2026 года и применяется исключительно на территории Российской Федерации.