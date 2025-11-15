В Саратовской области частично обрушился пятиквартирный дом

В городе Балаково Саратовской области произошло частичное обрушение пятиквартирного жилого дома на улице Коммунистической. Кирпичный карниз двухэтажного здания 1917 года постройки обвалился на тротуар, сообщили в районной администрации.

«По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов», — говорится в сообщении.

По официальным данным, жертв и пострадавших нет. Специалисты организовали работы по оценке состояния здания и обеспечению безопасности оставшихся жильцов. На месте происшествия началось техническое обследование конструкции дома. Власти взяли ситуацию под особый контроль, учитывая историческую ценность и ветхость здания.

