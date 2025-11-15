Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 13:49

В Саратовской области частично обрушился пятиквартирный дом

Обложка © VK / Администрация Балаковского муниципального района

Обложка © VK / Администрация Балаковского муниципального района

В городе Балаково Саратовской области произошло частичное обрушение пятиквартирного жилого дома на улице Коммунистической. Кирпичный карниз двухэтажного здания 1917 года постройки обвалился на тротуар, сообщили в районной администрации.

«По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов», — говорится в сообщении.

По официальным данным, жертв и пострадавших нет. Специалисты организовали работы по оценке состояния здания и обеспечению безопасности оставшихся жильцов. На месте происшествия началось техническое обследование конструкции дома. Власти взяли ситуацию под особый контроль, учитывая историческую ценность и ветхость здания.

20 женщин провалились в подвал на похоронах в Чечне
20 женщин провалились в подвал на похоронах в Чечне

А ранее в Красногорске при демонтаже «Снежкома» двое человек получили травмы. Один из пострадавших получил повреждение ноги, когда его завалило обломками камней и металлическими элементами. В этот момент он находился возле припаркованных машин. Д

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar