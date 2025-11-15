Россия и США
Мощный взрыв произошёл на заводе в Аргентине, пострадали более 20 человек

В аргентинском городе Эсейса ночью прогремел сильный взрыв на территории индустриальной зоны, после которого вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали не менее 25 человек, сообщает телеканал TN. Кадры инцидента быстро разошлись по соцсетям — видно, что ударная волна была мощной.

Причины произошедшего пока неизвестны, власти продолжают разбираться в обстоятельствах. Несмотря на масштаб разрушений и пожар, погибших пока не обнаружено, а среди раненых нет тяжёлых случаев.

Ранее мощный взрыв произошел в полицейском участке в Индии. Погибли семь человек, ещё 27 получили ранения. Большинство погибших — сотрудники полиции и судебно-медицинской экспертизы.

