Талисман за 100 тысяч рублей: Россияне начали массово продавать проездные «счастливые билетики»

Россияне всё активнее пытаются заработать на старой транспортной примете — в интернете появился настоящий рынок «счастливых билетиков». Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, стоимость таких талончиков достигает 5 тысяч рублей за штуку, а за целые коллекции продавцы нередко просят до 100 тысяч.

Некоторые пользователи предлагают не только бумажные билетики, но и брелоки, сделанные из них — их позиционируют как «талисманы на удачу» и продают по отдельной цене.

«Счастливым» считается билет в общественном транспорте, где сумма первых трёх цифр совпадает с суммой последних. По распространённой примете, такой талон нужно съесть, предварительно загадав желание — именно поэтому коллекционные экземпляры чаще всего продаются «неиспользованными» и в отдельном защитном пакете.

