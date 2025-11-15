Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 ноября, 14:28

Российская сборная объявила состав на товарищеский матч с Чили

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Сборная России по футболу определилась со стартовым составом на предстоящий товарищеский матч против команды Чили. Главной неожиданностью стало решение о назначении капитана — впервые эту почётную роль доверили защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

В стартовом составе на поле с первых минут выйдут: Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и Александр Головин.

Матч под руководством Валерия Карпина состоится 15 ноября на знаменитом стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Церемония перед матчем обещает быть зрелищной: гимн России исполнит Николай Тимофеев, а с музыкальными номерами выступят популярные группы «Блестящие» и «Чили», что создаст особую атмосферу на стадионе.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Санкт-Петербурге, собравшем 45 тысяч зрителей, сборная России провела товарищеский матч против Перу, завершившийся боевой ничьёй 1:1. Таким образом, российская команда продолжает впечатляющую серию из 22 матчей без поражений.

