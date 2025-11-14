Чилийский полузащитник «Сочи» Сааведра высказался о предстоящем матче со сборной РФ

Полузащитник «Сочи» и сборной Чили Игнасио Сааведра поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной РФ по футболу. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

В интервью «Чемпионату» чилийский футболист признался, что надеется на продолжение процесса перестройки и сыгранности своей национальной команды, где сейчас происходит смена поколения.

«Будет очень здорово, если мне удастся сыграть с Россией. Если нет, я всё равно продолжу усердно работать», — заявил Сааведра.

В предыдущем товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Перу 1:1 при 45 тысячах зрителей в Санкт-Петербурге. Российская команда продолжает серию без поражений, которая уже достигла 22 матчей.