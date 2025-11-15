Киев уклоняется от объяснений по поводу отключения линии «Днепровская» на ЗАЭС

Запорожская АЭС до сих пор не получила от украинской стороны пояснений, почему отключена её основная питающая линия «Днепровская». Об этом РИА «Новости» сообщила представитель станции Евгения Яшина. По её словам, перспективы восстановления линии также неизвестны.

«Линия «Днепровская» по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла», — заявила Яшина.

Напомним, что на Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередачи «Днепровская» из-за срабатывания системы автоматической защиты. Все энергоблоки находятся в состоянии «холодной остановки», что означает их полную остановку. При этом обслуживание оборудования осуществляется с неукоснительным соблюдением всех требований радиационной безопасности.