В Москве откроют мемориальные доски, посвящённые выдающимся разведчикам

В декабре текущего года в Москве появятся новые мемориальные доски, посвящённые легендарным советским разведчикам. О реализации этой программы сообщил в своём телеграм-канале помощник президента России Владимир Мединский, занимающий пост председателя Российского военно-исторического общества.













В столице планируется установить памятник-бюст Алексею Ботяну и мемориальные доски Иосифу Григулевичу и Кириллу Орловскому. Мединский подчеркнул, что данная инициатива направлена на возвращение исторической памяти о выдающихся деятелях разведки. Программа по увековечиванию памяти героев осуществляется совместно Российским военно-историческим и Российским историческим обществами.

С 2021 года в рамках проекта уже было установлено множество памятных знаков. Среди удостоенных чести значатся такие известные разведчики, как Дмитрий Быстролетов, Вильям Фишер и Павел Судоплатов. Также были отмечены мемориальными досками Герои Советского Союза и России, включая Евгения Кима и Алексея Козлова.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Тыва городе Кызыле открыли памятник легендарным братьям Шумовым, героям Великой Отечественной войны. Монумент был установлен в микрорайоне «Южный» при поддержке государственных лиц и местных властей. Многофигурную композицию создал известный российский скульптор Виталий Шанов, изобразивший шестерых братьев в момент ведения огня из 120-миллиметрового миномёта.