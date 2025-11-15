Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике мэра Лондона Садика Хана, обвинив его в катастрофическом росте преступности в британской столице. В интервью телеканалу GB News американский лидер заявил, что современный Лондон кардинально отличается от города, который любила его мать.

«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего», — констатировал Трамп.

Президент утверждает, что в городе появились районы, куда полиция боится заходить, а нападения с ножами стали обыденностью. Трамп охарактеризовал Хана как «мерзкого человека, который потворствует преступности». По его словам, руководство мэра, вступившего в должность в 2016 году, оказало разрушительное влияние на безопасность города, поставив Лондон в один ряд с наиболее проблемными европейскими столицами.

Напомним, в феврале сообщалось, что банды азиатских педофилов заполонили Великобританию. В более 40 городах Англии девочки и женщины подвергались насилию со стороны около 76 преступных группировок. Из практически 400 осуждённых педофилов примерно 155 уже вышли на свободу, полиция зачастую игнорировала факты изнасилований. Британская пресса рассказывала об одном особо вопиющем случае, когда 70 мигрантов-педофилов изнасиловали 15-летнюю девочку.