15 ноября, 14:48

Мадуро обратился к американцам с жёстким предупреждением о войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился напрямую к гражданам США, заявив, что именно они должны остановить тех, кто, по его словам, пытается «развязать войну в Карибском бассейне». Выступая на встрече юристов по защите международного права он подчеркнул, что напряжение в регионе угрожает не только Венесуэле, но и всему человечеству.

«Я обращаюсь к народу Соединённых Штатов Америки, чтобы остановить тех, кто безумно стремится развязать войну в Карибском бассейне. <...> Нарушение прав человека и международного права со стороны правительства США направлено не против Мадуро, Венесуэлы, и даже не против Южной Америки и Карибского бассейна, а против всего человечества», сказал венесуэльский лидер в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Он также напомнил, что после победы над фашизмом мир надеялся на долгий период спокойствия, и предостерёг от «возрождения нацифашизма» в западном полушарии. По словам Мадуро, единство стран Латинской Америки остаётся барьером против внешнего давления и попыток разжечь конфликт.

Колумбия нанесла авиаудары у границы с Венесуэлой
Колумбия нанесла авиаудары у границы с Венесуэлой

Ранее Life.ru президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с тем, какие шаги Вашингтону стоит предпринять в отношении Венесуэлы. Республиканец добавил, что Белый дом, по его словам, «сделал огромный рывок» в борьбе с наркотрафиком. Что именно изменится в политике США и насколько жёстким окажется новый подход, американский лидер раскрывать не стал.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
