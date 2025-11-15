В Италии взлетели цены на продукты из-за антироссийских санкций
Обложка © ТАСС / Вера Щербакова
Введение антироссийских санкций привело к значительному росту цен на продукты питания в Италии, увеличив их стоимость примерно на 25%. Об этом пишет газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).
На фоне роста цен на энергоносители на 76%, журналисты сообщают, что власти, по всей видимости, не намерены оказывать финансовую поддержку малоимущим семьям. Итальянский институт статистики ISTAT отмечает, что за последние четыре года стоимость продуктов питания опережает инфляцию. Автор публикации приписывает это подорожание началу конфликта на Украине и введённым против России санкциям.
С октября 2021 по октябрь 2025 года цены на продукты увеличились на 24,9%, что на 17,3% превышает общий индекс потребительских цен. Анализ показывает, что итальянцы в среднем тратят на еду 16,6% своего месячного дохода. По данным журналистов, семья с двумя детьми теперь тратит на продукты на €250 в год больше, а пара с одним ребёнком – на €219, при этом зарплаты остались на уровне 2021 года.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. По его словам, обсуждение уже идёт, и меры будут представлены в течение ближайших недель.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.