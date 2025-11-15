В Италии взлетели цены на продукты из-за антироссийских санкций

С октября 2021 по октябрь 2025 года цены на продукты увеличились на 24,9%, что на 17,3% превышает общий индекс потребительских цен. Анализ показывает, что итальянцы в среднем тратят на еду 16,6% своего месячного дохода. По данным журналистов, семья с двумя детьми теперь тратит на продукты на €250 в год больше, а пара с одним ребёнком – на €219, при этом зарплаты остались на уровне 2021 года.