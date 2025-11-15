В Париже грабители протаранили витрину Chanel на скутерах

В центре Парижа произошла новая попытка ограбления бутика люксового бренда Chanel. Данную информацию сообщает газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Злоумышленники, вооружённые длинноствольным оружием и имевшие при себе полицейские нарукавные повязки, пытались протаранить вход в магазин с использованием скутеров. Сотрудник службы безопасности бутика своевременно активировал защитную металлическую решётку, что предотвратило проникновение грабителей внутрь торгового зала. Не сумев преодолеть защитные конструкции, преступники были вынуждены покинуть место преступления, не достигнув своей цели.

Данный бутик уже становился целью преступников в июне 2024 года, когда ущерб от ограбления составил около миллиона евро. В октябре того же года аналогичному нападению подвергся другой магазин Chanel в парижском центре, где было похищено товаров на сумму свыше полумиллиона евро. Серия вооружённых ограблений продолжает затрагивать и другие люксовые бренды, включая бутики Louis Vuitton, которые неоднократно подвергались атакам с применением тарана в течение 2024-2025 годов.

Ранее стало известно, что двое подозреваемых в ограблении Лувра, произошедшем 19 октября, уже имели судимости за аналогичные преступления. Прокурор уточнила, что оба фигуранта проходили по одному уголовному делу о хищении и получили обвинительные приговоры ещё в 2015 году.