Появились новые детали о подозреваемых в ограблении Лувра

Двое подозреваемых по громкому делу об ограблении Лувра, произошедшего 19 октября, в 2015 году уже были осуждены в рамках уголовного дела о хищении. Об этом в интервью радиостанции Franceinfo заявила парижский прокурор Лор Бекко.

«Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они во всяком случае были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому они были осуждены в 2015 году в Париже», — подчеркнула Бекко.

По её информации, один из обвиняемых имеет внушительный послужной список из 11 приговоров, большинство из которых связаны с кражами при отягчающих обстоятельствах. Второй фигурант был осуждён примерно 15 раз, причём два из этих эпизодов также касались краж с отягчающими обстоятельствами.

Прокурор также сообщила, что по делу об ограблении знаменитого музея разыскивается как минимум ещё один соучастник. На вопрос о том, приближаются ли следователи к обнаружению похищенных драгоценностей, Бекко воздержалась от комментариев.

Согласно последней информации, задержаны семеро подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Четверым из них уже предъявлены официальные обвинения, тогда как трое были отпущены на свободу после проведённых следственных мероприятий.