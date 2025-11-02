Появились новые детали о подозреваемых в ограблении Лувра
Обложка © Gettyimages / Remon Haazen
Двое подозреваемых по громкому делу об ограблении Лувра, произошедшего 19 октября, в 2015 году уже были осуждены в рамках уголовного дела о хищении. Об этом в интервью радиостанции Franceinfo заявила парижский прокурор Лор Бекко.
«Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они во всяком случае были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому они были осуждены в 2015 году в Париже», — подчеркнула Бекко.
По её информации, один из обвиняемых имеет внушительный послужной список из 11 приговоров, большинство из которых связаны с кражами при отягчающих обстоятельствах. Второй фигурант был осуждён примерно 15 раз, причём два из этих эпизодов также касались краж с отягчающими обстоятельствами.
Прокурор также сообщила, что по делу об ограблении знаменитого музея разыскивается как минимум ещё один соучастник. На вопрос о том, приближаются ли следователи к обнаружению похищенных драгоценностей, Бекко воздержалась от комментариев.
Согласно последней информации, задержаны семеро подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Четверым из них уже предъявлены официальные обвинения, тогда как трое были отпущены на свободу после проведённых следственных мероприятий.
Напоминаем, что 19 октября в Лувре произошло ограбление. Девять драгоценностей, включая тиары, серьги, броши и ожерелья, принадлежавшие монархам, были украдены из парижского музея. Корона императрицы Евгении была обнаружена неподалеку от места преступления вскоре после инцидента. Следствие также установило, что злоумышленники пытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group.
