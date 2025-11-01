Элегантным «детективом» с фото у Лувра после ограбления оказался школьник

Тайна элегантно одетого юноши, запечатлённого на ставшем вирусным снимке у Лувра после ограбления, раскрыта. Как выяснил Der Spiegel, на фотографии — 15-летний французский школьник Педро Элиас Гарсон Дельво, который пришёл в музей с матерью.

В материале издания отмечается, что его экстравагантный образ заставил многих поверить, что на фото — настоящий детектив, ведущий расследование. Публика решила, что он ведет собственное расследование кражи, однако подросток просто пришел в музей с матерью и оказался на месте через два часа после инцидента.

Как отметила мать юноши Фелисите, из-за шляпы он выглядит старше. Она добавила, что ее сын просто любит красиво одеваться. Сам герой снимка и его мать признались, что много смеялись, узнав от друзей со всего мира, за кого его приняли.

Напомним, ограбление Лувра произошло 19 октября. Из парижского музея исчезли девять ювелирных изделий — тиары, серьги, броши и ожерелья, принадлежавшие монаршим особам. Ущерб оценивается примерно в 88 миллионов евро. Два экспоната, в том числе, корону императрицы Евгении, нашли вскоре после ограбления возле музея. Позже полиция задержала несколько подозреваемых. Также выяснилось, что грабители пытались продать украденное израильской охранной компании CGI Group.