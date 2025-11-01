Ошибки стала уликой: Как грабители Лувра сами подсказали полиции, где их искать

Громкое ограбление Лувра, в ходе которого были похищены экспонаты на сумму около 90 миллионов евро, оказалось раскрыто благодаря череде грубых ошибок, допущенных злоумышленниками. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), поспешность и неопытность грабителей позволили французской полиции выйти на их след.

Несмотря на попытки действовать быстро, преступники не смогли избежать срабатывания сигнализации. Спустя всего семь минут после начала операции им пришлось в спешке отступать. Во время побега они уронили часть похищенного, бросили грузовик с оставленной канистрой бензина, болгарками и рациями.

Следователи собрали на месте преступления более 150 улик, включая отпечатки пальцев и ДНК. Профессор криминологии Никос Пассас охарактеризовал действия преступников как «поразительно небрежные».

Полиция уже задержала троих из четырёх участников ограбления, включая гражданина Алжира и француза. Попытка одного из задержанных покинуть страну через аэропорт Шарль-де-Голль, по мнению экспертов, свидетельствует о его неопытности. Поиски четвёртого сообщника продолжаются, а также проверяется причастность ещё четырёх лиц, которые, предположительно, знали о планах ограбления.