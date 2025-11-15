Григоренко объяснил, как цифровизация меняет услуги и создаёт новые возможности

Цифровая трансформация является приоритетным вектором развития России, проникая во все сферы экономики и общества. Такое заявление сделал Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства РФ, выступая на мероприятии «Платформа Будущего: 100 проектов России. Цифра» в Национальном центре «Россия».

«Мы сегодня живём в эпоху так называемой четвертой промышленной революции – революции данных и цифровизации, которая меняет буквально все: от экономических процессов до сервисов и услуг, а также влияет на отношение людей к работе, повседневной жизни и тому, как они взаимодействуют с окружающим миром», — сказал Григоренко.

В управлении государственными проектами ИИ тоже уже играет заметную роль. Так, система нацпроектов использует алгоритмы, которые с точностью 96% прогнозируют возможные срывы задач. Это меняет сам подход к управлению: вместо анализа ошибок постфактум — своевременная корректировка действий ещё до появления проблем.

Григоренко отметил, что Россия обладает полноценным цифровым суверенитетом. По его словам, в стране есть свои маркетплейсы, поисковая система, сразу две языковые модели искусственного интеллекта, собственный мессенджер и развитая сеть центров обработки данных. Он напомнил, что десять миллионов россиян ежедневно пользуются цифровыми сервисами вроде доставки еды или такси — то, что ещё 15 лет назад казалось фантастикой.

Отдельно вице-премьер остановился на биометрии, роботизации и спутниковой инфраструктуре. Он рассказал, что Россия входит в число мировых лидеров по внедрению биометрических технологий, а государственная система хранения данных построена на многоуровневой защите. Параллельно ведётся работа над низкоорбитальной группировкой российских спутников, которая обеспечит стабильный интернет по всей стране. В логистике и складской сфере роботы уже показывают кратный рост эффективности.

Завершая выступление, Григоренко обратился к студентам и молодым специалистам. Он подчеркнул, что цифровизация не уничтожает профессии, а трансформирует их, создавая новые роли и направления развития. По его словам, цифровые навыки становятся базовой компетенцией для любой специальности. И в центре всех процессов, как бы ни менялись технологии, всё равно остаётся человек и его способность использовать инструменты по назначению.

Ранее Life.ru писал, что в НЦ «Россия» озвучили достижения регионов в области цифровизации. Участники дискуссии обменялись опытом реализации крупных проектов в Московской, Калужской, Тюменской, Новосибирской и Челябинской областях, уделив особое внимание платформам обратной связи, цифровизации здравоохранения и внедрению искусственного интеллекта.