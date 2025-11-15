Россия и США
15 ноября, 14:58

Во Владимирской области восстанавливают электроснабжение после непогоды

Обложка © ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что из-за обильного налипания мокрого снега на провода и деревья во регионе произошли аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время 34 бригады энергетиков занимаются устранением последствий и восстановлением подачи электричества.

«Следим за обстановкой. На восстановительных работах задействовано 34 бригады: 102 человека и 39 машин, включая спецтехнику», — написал Авдеев в Telegram-канале.

Он заверил, что работы по возобновлению энергоснабжения потребителей будут завершены сегодня.

Ранее сообщалось, что более 700 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды. Сильная метель создаёт крайне низкую видимость, что делает невозможным взлёт и посадку воздушных судов.

