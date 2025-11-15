Автобус с пассажирами врезался в опору моста в Челябинске, пострадали 12 человек
Обложка © Telegram / Челябинский Следком
В Челябинске автобус, перевозивший пассажиров, совершил наезд на опору моста. Вследствие аварии 12 человек, среди которых оказался ребёнок, получили травмы и были госпитализированы, сообщает региональный Минздрав.
«Госпитализированы 12 человек, из них 1 ребёнок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, остальные стабильны», — говорится в сообщении ведомства.
Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / Челябинский Следком
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работали восемь бригад скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что автобус с людьми перевернулся в Забайкалье из-за выбежавшей на трассу коровы. Инцидент произошёл недалеко от села Васильевка, где транспортное средство слетело в кювет после резкого манёвра.
