15 ноября, 15:25

Автобус с пассажирами врезался в опору моста в Челябинске, пострадали 12 человек

Обложка © Telegram / Челябинский Следком

В Челябинске автобус, перевозивший пассажиров, совершил наезд на опору моста. Вследствие аварии 12 человек, среди которых оказался ребёнок, получили травмы и были госпитализированы, сообщает региональный Минздрав.

«Госпитализированы 12 человек, из них 1 ребёнок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, остальные стабильны», — говорится в сообщении ведомства.

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / Челябинский Следком

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работали восемь бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что автобус с людьми перевернулся в Забайкалье из-за выбежавшей на трассу коровы. Инцидент произошёл недалеко от села Васильевка, где транспортное средство слетело в кювет после резкого манёвра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

