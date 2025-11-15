Мечтавшие посмотреть на китов туристы застряли в снегах Мурманской области

Более десяти туристов, включая иностранных граждан, застряли в посёлке Териберка Мурманской области из-за сильного снегопада и метели. Об этом сообщает SHOT.

Более десяти туристов застряли в Териберке. Видео © Telegram /SHOT

Группа прибыла в населённый пункт для проведения морской экскурсии по наблюдению за китами и северным сиянием, стоимость которой начинается от 10 тысяч рублей. Погодные условия помешали осуществлению запланированного выхода в море, поскольку организаторы не смогли обеспечить безопасную посадку на судно. Часть путешественников разместили в гостевых домах, где в настоящее время отсутствуют электричество и свет, тогда как другим удалось получить места в местном отеле.

Дорога в направлении Мурманска остаётся перекрытой из-за сложных погодных условий. Туристы вынуждены ожидать улучшения метеообстановки для продолжения запланированной программы или возвращения в город.

Напомним, что мощный снежный циклон, сопровождающийся грозой, парализовал жизнь Мурманска. Из-за штормового ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, в аэропорту заполярной столицы было задержано около 16 рейсов. Стихийное бедствие привело к масштабным авариям в энергосистеме города, в результате которых без электроснабжения остались 359 многоквартирных домов. Общее число пострадавших от отключений оценивается примерно в 22 тысячи местных жителей.