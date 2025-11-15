«Весь мир это знает»: Исполнитель хита «Бу кадар» назвал россиянок особенными женщинами

Турецкий певец и актёр Эмре Алтуг, известный по хиту «Бу кадар», прилетел в Москву, где готовится к проведению концерта. На встрече с журналистами артист поделился впечатлениями о России и отдельно упомянул русских женщин. Он отметил, что их красота давно признана во всём мире.

Эмре Алтуг — о русских женщинах. Видео © Life.ru

«Русские женщины, которых я знаю — особенные женщины. Было бы не правильно, если бы я высказал своё мнение в одиночку, но красота русских женщин уже известна во всём мире, и все страны мира говорят об этом. Говорят также о жертвенности, о мужских делах, о любви к семье. Мне не нужно об этом говорить. Весь мир это уже знает», — заявил певец.

Напомним, что турецкую знаменитость встретила в аэропорту толпа фанаток с подарками. Ему подарили картину с видом на Голубую мечеть в Стамбуле и цветы. На вопрос о возможности женитьбы на русской девушке музыкант ответил, что не исключает такой возможности.