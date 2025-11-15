Россия и США
15 ноября, 16:19

Женщина застрелила гигантского аллигатора и решила пустить его на сосиски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Жительница американского штата Южная Каролина Бриттани Ливингстон добыла огромного аллигатора длиной 3,5 метра и почти в четверть тонны весом. Об этом сообщает New York Post. Получить лицензию на такой отстрел ей и её мужу Мэтту удалось впервые за несколько лет — в штате ежегодно выдают всего около 1400 разрешений.

По словам супругов, охота заняла несколько часов: аллигатор оказался осторожным и сильным, но в итоге пара смогла его подстрелить. Ливингстоны уверяют, что делают это не ради развлечения — добычу они планируют использовать полностью. Бриттани решила превратить шкуру в коврик, а мясо — переработать в сосиски и другие продукты.

По итогам обработки на семейном предприятии из рептилии получили около 45 килограммов мясных заготовок. Супруги говорят, что хотят показать детям «уважительное отношение к природе» и объяснить, что охота должна быть осознанной и никогда не проводится без необходимости.

Крокодила держат у себя в офисе журналисты «Обнинск ТВ»
Ранее Life.ru рассказывал, как во Флориде сотрудник полиции голыми руками одолел аллигатора, который заполз к кому-то в дом. Блюститель правопорядка первым набросился на рептилию и связал ей лапы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Общество
