15 ноября, 16:09

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Росавиация объявила о временных ограничениях на взлёт и посадку самолётов в аэропорту Саратова (Гагарин). Причина — обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении.

Новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 44 тысячи человек
Ранее сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА. Три аппарата были уничтожены над Белгородской областью, три – над Крымом, а также по одному над Курской и Брянской областями.

Наталья Демьянова
