В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты
Росавиация объявила о временных ограничениях на взлёт и посадку самолётов в аэропорту Саратова (Гагарин). Причина — обеспечение безопасности полётов.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА. Три аппарата были уничтожены над Белгородской областью, три – над Крымом, а также по одному над Курской и Брянской областями.
