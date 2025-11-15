Два льва сбежали из ребцентра на Украине, нашли пока только одного беглеца

Два льва совершили побег из реабилитационного центра для диких животных, расположенного в городе Хмельницкий на Украине. Соответствующую информацию распространило новостное издание «Страна.ua».

По словам директора учреждения Сергея Палехина, ночью неизвестные злоумышленники сломали замки на дверях вольера, а обнаружена эта ситуация была только утром. В результате на свободе оказались два хищника.

Издание также отмечает, что на данный момент сотрудникам центра удалось обнаружить и вернуть обратно одного сбежавшего льва. Что касается второго хищника, то его местонахождение остаётся неизвестным. В связи с этим активно ведутся поисковые мероприятия. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru писал, что в Индианаполисском зоопарке объявлен режим ЧП: крупный примат по кличке Мара совершил побег, преодолев ограждение вольера. Напуганные посетители укрывались в дельфинарии и машинах, пока смотрители в течение часа искали беглеца. Обезьяну удалось обезвредить с помощью седативных средств и вернуть в клетку.