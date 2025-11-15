Россия и США
15 ноября, 16:48

Постпред США в НАТО назвал единственный путь к миру на Украине

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Соединённые Штаты продолжают рассматривать мирное урегулирование как единственно возможный способ разрешения конфликта на Украине. Такую позицию подтвердил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе интервью телеканалу Newsmax.

Дипломат подчеркнул, что полностью разделяет подход президента Дональда Трампа, считающего установление мира единственным жизнеспособным путём для дальнейшего развития ситуации. В своём выступлении Уитакер также охарактеризовал украинский конфликт как своеобразную лабораторию боевых действий будущего, продемонстрировавшую кардинальные изменения в современных методах ведения войны.

Постпред США при НАТО потребовал от Зеленского завершить конфликт на Украине

Ранее бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн заявил о стратегическом поражении Соединённых Штатов в украинском конфликте и призвал к немедленному поиску путей выхода из кризисной ситуации. Он убеждён, что Вашингтону необходимо кардинально пересмотреть внешнеполитический курс, принятый в период руководства администрации Байдена.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
