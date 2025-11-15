Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко вечером 15 ноября провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой лидера соседней республики. Подробности беседы не раскрываются.
«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре начнёт своё боевое дежурство на территории республики. По его словам, нарываться на РФ и Белоруссию иностранным «коллегам» не стоит, поскольку в таком случае Лукашенко вместе с Путиным могут принять решение, от последствий которого те уже не оправятся.
