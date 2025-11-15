Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 17:14

Путин и Лукашенко только что провели телефонные переговоры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко вечером 15 ноября провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой лидера соседней республики. Подробности беседы не раскрываются.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о свободе передвижения
Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о свободе передвижения

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре начнёт своё боевое дежурство на территории республики. По его словам, нарываться на РФ и Белоруссию иностранным «коллегам» не стоит, поскольку в таком случае Лукашенко вместе с Путиным могут принять решение, от последствий которого те уже не оправятся.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar