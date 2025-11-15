Свыше 200 литовских фур, въехавших из России, разместили в Белоруссии

Более двухсот литовских грузовых автомобилей, прибывших в Белоруссию из России, размещены на белорусской территории. Данную информацию подтвердили в Государственном таможенном комитете республики.

В Белоруссии разместили свыше 200 литовских фур, въехавших из России. Видео © Пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

«Продолжается обеспечение доставки в установленные места литовских транспортных средств, въезжающих со стороны России. Такие фуры размещаются в разных регионах страны на складах временного хранения ведомственных ПТО и находятся под таможенным контролем. В указанных местах уже размещено 230 грузовиков», — отмечает ведомство.

Таможенные органы продолжают осуществлять контроль над всеми литовскими грузовыми автомобилями, находящимися на территории Белоруссии. На дорогах у пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» был наведён полный порядок, где все транспортные средства, ожидавшие выезда в Литву, были перемещены с обочин на специально оборудованные площадки. По данным Госпогранкомитета, всего на пяти охраняемых стоянках в настоящее время находится 1370 фур, а для оставшихся водителей созданы все необходимые условия для временного пребывания.

Ранее сообщалось, что польские пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» начнут работу 17 ноября. Открытие состоится с двух часов ночи по местному времени. Через пункт пропуска «Кузница» будет разрешено исключительно пассажирское движение, но без возможности проезда автобусов. В то же время пункт «Бобровники» сможет обслуживать легковые автомобили, автобусы и грузовой транспорт, принадлежащий странам Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии.