Тело мобилизованного украинца без одежды и обуви найдено возле учебного центра

Тело украинского мобилизованного, обнаруженное без одежды и обуви, было найдено спустя месяц недалеко от учебного центра. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Труп раздетого мобилизованного Народого Игоря Сергеевича найден недалеко от учебного центра. Об этом в своих соцсетях написала сестра погибшего Ирина», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, в день исчезновения командир части выдвинул версию о приступе эпилепсии у мобилизованного, который якобы после этого сбежал. Эта информация противоречит словам его сестры, которая настаивала на отсутствии у брата каких-либо проблем со здоровьем. Когда тело было найдено через месяц, командование уже представило иную версию событий: якобы Игорь сбежал из грузовика во время перевозки. На вопросы о расхождениях командир сослался на «путаницу».

Официальное следствие же пришло к выводу, что причиной смерти стало «замерзание». Особое внимание привлекает тот факт, что обувь погибшего была обнаружена на значительном расстоянии от места его смерти. Родственники отвергают все предложенные версии, убеждённые, что Игоря убили, а его тело и вещи были выброшены за пределы учебного центра.

