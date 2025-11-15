В Telegram появились стримы с донатами и аукцион для подарков

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал тестирование сразу двух новых функций — прямых трансляций в историях и аукцион для подарков. Об этом он написал в своём телеграм-канале, отметив, что обновления уже проходят первые испытания.

По словам Дурова, обе функции создаются как инструменты для расширения возможностей авторов и повышения вовлечённости пользователей. Прямые эфиры появятся прямо в блоке историй, а аукцион подарков должен стать частью внутренней экономики платформы.

Telegram остаётся одним из самых популярных мессенджеров в мире — приложение, созданное в 2013 году Павлом Дуровым, сегодня насчитывает более миллиарда активных пользователей в месяц.

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram заблокировал рекордное число групп и каналов за сутки — более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года. С начала ноября заблокировано уже 2,8 миллиона таких ресурсов, а с начала года – 34,9 миллиона, включая 207 тысяч, связанных с террористической деятельностью.