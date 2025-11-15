Россия и США
15 ноября, 19:49

Студентов из Индии арестовали в Псковской области за воровство в магазине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Псковский городской суд заключил под стражу четверых граждан Индии, ранее отчисленных из Псковского государственного университета. Об этом сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов региона.

По данным следствия, иностранцы обвиняются в хищении чужого имущества, а именно продуктов из магазина.

«Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырёх граждан Индии. <...> Органом предварительного следствия каждому из обвиняемых инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п.»а« ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители суда пояснили, что решение об аресте было принято с учётом того, что ранее эти же граждане совершали мелкие хищения. Кроме того, они лишились постоянного места жительства из-за отчисления из университета. Следствие продолжается.

