Россиянам рассказали, куда стоит вложить деньги уже сейчас

Экономист Михаил Задорнов в эфире на РБК назвал самые надёжные, по его мнению, инструменты для инвестиций в 2026 году и раскрыл структуру своего инвестиционного портфеля. Главным инструментом с лучшим балансом доходности и риска для частных инвесторов он считает банковские депозиты.

По мнению эксперта, даже при снижении ключевой ставки до 15% фондовый рынок не станет привлекательным для инвесторов. Крупные игроки будут вкладываться в акции лишь в силу формальных требований, тогда как частным инвесторам специалист рекомендует депозиты. Он пояснил это тем, что при вероятной доходности по вкладам в 13–14% без риска, дивидендная доходность даже лучших компаний (10–12%) выглядит менее выгодной на фоне сопутствующих рисков.

Задорнов сохраняет в своём портфеле корпоративные облигации. Старые акции он продолжает держать для получения дивидендов, но новые акции не покупал в этом году и не собирается покупать в следующем.

Ранее Life.ru рассказал, как зумерам обеспечить себе 50 тысяч на пенсии, работая 30 лет. Для обеспечения пенсии в размере 45–50 тысяч рублей поколению Z необходимо работать тридцать лет, получая при этом ежемесячный доход не менее 250 тысяч рублей. Эта оценка учитывает инфляционные ожидания и прогнозируемую стоимость пенсионного балла в 140 рублей к 2025 году. При этом зумеры, склонные к нестабильности и не придерживающиеся строгого графика, рискуют выйти на пенсию позже.