Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Финские власти отправили в Россию бывшего участника ЧВК «Вагнер», который незаконно пересёк границу. Об этом сообщает издание Yle.

Мужчину задержали ещё в июне 2025 года в районе города Китеэ после того, как он нелегально проник на территорию Финляндии из России через лесной массив. Задержанный представился Евгением и обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища.

В июле Yle опубликовало видео из социальных сетей, где задержанный фигурирует как командир роты 433-го мотострелкового полка. Также изданием была обнаружена видеозапись от 30 июня, на которой мужчина критиковал Армию России.

Финские пограничники подтвердили факт участия россиянина в военных действиях. В ведомстве сообщили, что информация о его прошлом стала известна уже после задержания. Детали произошедшего пограничная охрана не раскрывает.

