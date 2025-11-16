Группа подростков напала на помощника машиниста электрички в Московской области

В подмосковном посёлке Монино произошёл инцидент с нападением на железнодорожного сотрудника. Как сообщает 360.ru, помощник машиниста стал жертвой агрессии со стороны группы подростков в тамбуре пригородного состава.

Согласно предварительным данным, в группе нападавших было примерно 15-20 несовершеннолетних. Инцидент произошёл, когда молодые люди пытались похитить огнетушители из кабины управления и разбивали стёкла в вагоне. Железнодорожник попытался пресечь эти противоправные действия, однако в ответ подвергся нападению.

В ходе конфликта один из подростков произвёл выстрел в лицо сотруднику, а другие применили против него перцовый баллончик. В результате нападения пострадавший получил серьёзные травмы, включая перелом носовой перегородки и рваную рану на лице.

Правоохранительные органы в настоящее время работают над установлением личностей всех участников инцидента. Основным подозреваемым в совершении выстрела считается несовершеннолетний 2009 года рождения.

Ранее московская полиция взяла под стражу трёх молодых людей, подозреваемых в агрессивном преследовании и нападении на машину с ребёнком внутри. Как сообщили в столичном ГУ МВД, все задержанные — ровесники, родившиеся в 1999 году. Пострадавший немедленно обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.