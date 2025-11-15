Женщине потребовалась экстренная помощь на концерте исполнителя хита «Бу кадар»
Женщине потребовалась экстренная помощь врачей на концерте турецкого певца и актёра Эмре Алтуга в Москве. Вероятно, ей стало плохо из-за сильной давки и духоты в помещении клуба.
Видео © Life.ru
Женщина упала в обморок во время хита «Бу кадар» в клубе Arbat Hall на Новом Арбате. Фанатка турецкого исполнителя долго не могла встать с пола. Её пытались привести в чувства, затем сообщили организаторам выступления, и женщину вытащили из толпы на свежий воздух. Предварительно, ей стало плохо из-за сильной давки и духоты в помещении.
Напомним, Эмре Алтуг, известный по хиту «Бу кадар», прилетел в Москву. На встрече с журналистами артист поделился впечатлениями о России и отдельно упомянул русских женщин. Он отметил, что их красота давно признана во всём мире. Подробнее — в материале Life.ru.
