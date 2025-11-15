Россия и США
15 ноября, 20:47

Женщине потребовалась экстренная помощь на концерте исполнителя хита «Бу кадар»

Женщине потребовалась экстренная помощь врачей на концерте турецкого певца и актёра Эмре Алтуга в Москве. Вероятно, ей стало плохо из-за сильной давки и духоты в помещении клуба.

Женщина упала в обморок во время хита «Бу кадар» в клубе Arbat Hall на Новом Арбате. Фанатка турецкого исполнителя долго не могла встать с пола. Её пытались привести в чувства, затем сообщили организаторам выступления, и женщину вытащили из толпы на свежий воздух. Предварительно, ей стало плохо из-за сильной давки и духоты в помещении.

Напомним, Эмре Алтуг, известный по хиту «Бу кадар», прилетел в Москву. На встрече с журналистами артист поделился впечатлениями о России и отдельно упомянул русских женщин. Он отметил, что их красота давно признана во всём мире. Подробнее — в материале Life.ru.

