В Ярославской области произошёл сбой в работе проводного интернета

Пользователи Ярославской области сообщили о перебоях в работе не только мобильной связи, но и проводного интернета. Две телекоммуникационные компании подтвердили наличие технических проблем.

Как сообщили в одном из операторов связи, сбои затронули Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую и Костромскую области. Представители компании заверили, что уже работают над устранением неполадок. Ожидается, что связь восстановится 16 ноября в 13:43.

«В настоящий момент могут быть временные ограничения в работе домашнего интернета. Наши инженеры уже связались с техническими специалистами нашего партнёра, на стороне которого возникли ограничения. Как только они всё исправят, работа сервиса будет полностью восстановлена. Пожалуйста, немного подождите», — передают представители другого провайдера.

По последней информации, уже около 22 часов 15 ноября абоненты сообщили о полном восстановлении доступа в сеть. Таким образом, техническим специалистам удалось ликвидировать неполадки значительно раньше первоначально названного срока.

