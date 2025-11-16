Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 22:11

В США назвали признак, указывающий на высокий риск рака поджелудочной железы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Учёные из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе сообщили об обнаружении раннего признака, предвещающего развитие рака поджелудочной железы. Медики настоятельно рекомендуют проводить регулярные обследования этого органа в соответствии с возрастными рекомендациями, пишет журнал Gastro Hep Advances.

Речь идёт о расширении протока поджелудочной железы, соединяющего орган с желчным протоком. Результаты исследований, основанных на МРТ и УЗИ 641 человека, показали, что расширение протоков повышает риск рака поджелудочной железы до 16% через 5 лет и до 26% через 10 лет.

По словам учёных, риск развития рака поджелудочной железы увеличивается в 2,6 раза при расширении протоков, особенно при наличии кист. Выявление этого тревожного фактора на ранней стадии позволит медикам своевременно принять необходимые меры. В зависимости от ситуации, применяются различные методы лечения, от хирургического вмешательства до регулярного обследования и контроля состояния здоровья.

От ожога до рака: Россиян призвали не удалять родинки и папилломы лазерными ручками
От ожога до рака: Россиян призвали не удалять родинки и папилломы лазерными ручками

Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность отказа в выдаче американских виз иностранцам, страдающим ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и диабетом. По мнению властей, лечение этих заболеваний может повлечь за собой значительные финансовые затраты для американской системы здравоохранения. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики, в том числе путём введения ограничений на въезд иностранных граждан.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar