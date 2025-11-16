В России более 6 миллионов человек борются с сахарным диабетом

В России зарегистрировано свыше шести миллионов взрослых и более 65 тысяч несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом. Такую статистику привёл министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе специализированной конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

Глава ведомства отметил значительную трансформацию эндокринологической службы в последние годы. В рамках федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом было организовано свыше 90 региональных и 155 межрайонных специализированных центров.

По данным министра, около 1,2 тысячи медицинских учреждений, обслуживающих сельских жителей, получили современное оборудование для раннего выявления заболевания.

«На 50% увеличилось число граждан, обучающихся в школах для пациентов с сахарным диабетом. Количество взрослых и детских врачей эндокринологов выросло более чем на 10% и 14% соответственно», — подчеркнул Мурашко.

Особое внимание министр уделил тому, что в 2025 году система непрерывного мониторинга уровня глюкозы была предоставлена более чем 61 тысяче детей в возрасте от 2 до 17 лет с диабетом первого типа, а также свыше 53 тысячам беременных женщин по всей стране.

