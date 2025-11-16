Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 23:35

Орбан заявил, что Европа должна предложить России новую систему безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к европейским странам сформировать новую систему безопасности совместно с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на митинге за мир в венгерском городе Дьер.

Орбан добавил, что подобное соглашение стало бы важным условием для завершения боевых действий на Украине. По его мнению, Европейскому союзу необходимо наращивать собственную мощь для ведения переговоров с Москвой.

«Руководствуясь мнением, что русские являются прирождёнными воинами, мы должны иметь силу, чтобы они признали нас. Но важно не то, что мы должны быть сильными для ведения войны, а умение находить баланс и заключать соглашения с Россией. Это философия, которой я придерживаюсь», — заявил Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что расширение Североатлантического альянса на восток было воспринято российским руководством как прямая угроза национальной безопасности, что в конечном итоге привело к текущей кризисной ситуации. Премьер-министр добавил, что, по его оценке, ни одна из сторон конфликта в настоящее время не проявляет реальной заинтересованности в мирном урегулировании, однако Украину будет проще склонить к переговорам.

Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине
Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина утратила государственный суверенитет, что создаёт предпосылки для принуждения её к мирным переговорам. Глава правительства констатировал, что Незалежная перестала быть самостоятельным государством, находясь в полной зависимости от западных стран. Орбан подчеркнул, что это обстоятельство теоретически упрощает процесс склонения Киева к прекращению боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar