Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 00:03

Власти Греции ввели запрет на митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Греческая полиция объявила о запрете на проведение любых собраний и митингов в центре Афин, а также в районах Филотеи и Халандри в связи с предстоящим визитом главаря киевского режима Владимира Зеленского. Объясняется это соображениями общественной безопасности. Об этом сообщает ERT-news.

Запрет будет действовать 16 ноября с 06:00 до 22:00 по московскому времени. Украинское посольство расположено на границе столичных районов Филотеи и Халандри.

«Вышеупомянутый запрет вводится из-за того, что проведение собраний представляет серьёзную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений, особенно против жизни, физической неприкосновенности и имущества, а также в связи с серьёзной угрозой нарушения социально-экономической жизни в указанных районах», — говорится в заявлении полиции.

Афины станут первым пунктом европейского турне Зеленского. Ожидается проведение переговоров на высшем уровне, где будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и оборонной сферах.

На Западе рассказали, что заставило Зеленского ломануться в Грецию
На Западе рассказали, что заставило Зеленского ломануться в Грецию

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, высказал мнение, что после визита в Грецию Владимир Зеленский может не вернуться на Украину. Эксперт объяснил это тем, что украинское общество переживает период разрушения, а экс-комик не сможет выдержать связанной с этим нагрузки. Также он добавил, что на власти оказывают давление как удары российской авиации по энергетическому сектору, так и коррупционные скандалы.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Греция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar