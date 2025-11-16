Греческая полиция объявила о запрете на проведение любых собраний и митингов в центре Афин, а также в районах Филотеи и Халандри в связи с предстоящим визитом главаря киевского режима Владимира Зеленского. Объясняется это соображениями общественной безопасности. Об этом сообщает ERT-news.

Запрет будет действовать 16 ноября с 06:00 до 22:00 по московскому времени. Украинское посольство расположено на границе столичных районов Филотеи и Халандри.

«Вышеупомянутый запрет вводится из-за того, что проведение собраний представляет серьёзную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений, особенно против жизни, физической неприкосновенности и имущества, а также в связи с серьёзной угрозой нарушения социально-экономической жизни в указанных районах», — говорится в заявлении полиции.

Афины станут первым пунктом европейского турне Зеленского. Ожидается проведение переговоров на высшем уровне, где будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и оборонной сферах.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, высказал мнение, что после визита в Грецию Владимир Зеленский может не вернуться на Украину. Эксперт объяснил это тем, что украинское общество переживает период разрушения, а экс-комик не сможет выдержать связанной с этим нагрузки. Также он добавил, что на власти оказывают давление как удары российской авиации по энергетическому сектору, так и коррупционные скандалы.