Русская туристка сбила преступника с мотоцикла и задержала его до приезда полиции в Аргентине. Благодаря ей правоохранители накрыли банду похитителей телефонов, пишет газета La Nacion.

В Аргентине россиянка задержала преступника, сбив его с мотоцикла. Видео © X / Massimo

33-летняя девушка спокойно ехала на своём велосипеде по району Палермо в Буэнос-Айресе, когда к ней подъехали двое воров на мотоцикле и попытались вырвать телефон из рук. Россиянка не растерялась и тут же схватила 26-летнего преступника за ногу мёртвой хваткой.

Похититель телефонов свалился с мотоцикла, позже подоспели полицейские. Водитель байка уехал с места преступления. Однако его и других подельников отследили по камерам и арестовали.

