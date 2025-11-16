Первая ракетка мира Алькарас впервые вышел в финал Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании одержал победу над канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч, проходивший в итальянском Турине, завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу испанского спортсмена.

Для 22-летнего Алькараса предстоящий финал станет дебютным в карьере на этом престижном соревновании. Его соперником в решающем матче, который состоится 16 ноября, станет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Оже-Альяссим, занимающий восьмую позицию в мировом рейтинге, после турнира войдёт в пятёрку сильнейших теннисистов планеты.

На счету испанского спортсмена 24 титула ATP, включая шесть побед на турнирах Большого шлема. Алькарас дважды выигрывал Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), Уимблдонский турнир (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2022, 2025). Кроме того, он является серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года в Париже.

25-летний Оже-Альяссим имеет в своей карьере 8 титулов ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема остаётся выход в полуфинал US Open (2021, 2025). Канадский спортсмен также обладатель Кубка Дэвиса 2022 года и бронзовый призёр Олимпиады-2024 в миксте.

В Итоговом турнире ATP участвуют восемь сильнейших теннисистов сезона. В этом году Новак Джокович снялся с соревнований, и его заменил Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года в турнире не представлены российские спортсмены. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Ранее российский теннисист Алексей Мокров был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен был отстранён от соревнований в конце апреля 2025 года из-за положительной пробы, взятой в ноябре прошлого года на турнире в Шарм-эш-Шейхе. В его пробе обнаружили метаболит нандролона, но в концентрации ниже минимально допустимой. Однако дополнительный тест в монреальской лаборатории показал, что 19-NA имеет внешнее происхождение, что привело к обвинению Мокрова в употреблении нандролона.