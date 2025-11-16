Пресняков прокомментировал слухи о возвращении сына из США в Россию

Российский певец Владимир Пресняков пояснил свои слова о возможном возвращении сына Никиты от Кристины Орбакайте в Россию. Артист заявил, что очень ждёт этого момента. На премии OK! Awards «Больше чем звёзды» Пресняков прокомментировал слухи, возникшие после его заявления о планах сына вернуться в Россию, сделанного на премии «Золотой граммофон» в октябре.

«Давайте ещё раз я поясню. Это пресса пишет, почему-то пишет. Зачем? Я бы хотел, чтобы он вернулся. Очень буду ждать», — пояснил Владимир в беседе с Super.

Наталья Подольская полностью поддержала мужа, добавив, что тоже с нетерпением ждет возвращения Никиты. Напомним, 34-летний Никита Пресняков уже более трёх лет живет в США, где занимается музыкальной карьерой.

Недавно стало известно, что Владимир Пресняков значительно увеличил свой гонорар за корпоративные выступления. Если раньше заказчики могли пригласить артиста за 1,5 миллиона рублей, то теперь Пресняков запрашивает 6 миллионов рублей. К маэстро присоединяется внушительный ансамбль из 19 человек, что автоматически влечёт за собой логистические и бытовые расходы. Помимо трансфера и гримёрок, в райдере обязательных атрибутов значатся две бутылки коньяка Thomas Hine (Rare Fine VSOP) и бутылка белого сухого вина стоимостью от 2000 рублей.