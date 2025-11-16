Россия и США
16 ноября, 02:33

Евросоюз несёт расходы в €1 трлн из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на телеканале A Haber, констатировал, что введённые против России экономические ограничения оказывают негативное влияние на саму Европу, подрывая её политические и финансовые позиции.

«Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете её энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — подчеркнул Фидан.

Глава МИД Турции предупредил, что военные расходы Европы, вызванные конфликтом на Украине, неизбежно отразятся на социальной сфере. Фидан пояснил, что финансирование будет перераспределено за счёт образования, транспорта, энергетики и здравоохранения, что сделает жизнь дороже.

«Речь идёт об €1 трлн совокупных расходов. Какие европейские государства будут выделять на это бюджеты и какие статьи они ограничат? Это всё скажется на таких областях, как образование, транспорт, энергетика, здравоохранение, и других базовых услугах. Жизнь станет дороже», — предупредил он.

Говоря о политических издержках, министр отметил частую смену правительств в европейских столицах с начала конфликта. По его словам, люди всё чаще спрашивают, какое им дело до Украины, глядя на своё экономическое положение, что вызывает растущее возмущение. Фидан выделил две угрозы расширения конфликта: географическую и эскалацию до применения оружия массового уничтожения.

Посольство России увидело «окно возможностей» в отношениях с США при Трампе
Ранее Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке. Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Он подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.

Алена Пенчугина
