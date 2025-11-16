Депутат Бундестага Штеффен Конте подверг критике возможную продажу Германией «Северного потока – 2» американскому инвестору Стивену Линчу, назвав это безумием. Политик из партии «Альтернатива для Германии» считает, что Германия продолжает закупать российские энергоресурсы через третьих лиц, переплачивая за это.

«Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией», — заявил Конте в интервью РБК.

Он выразил мнение, что Германия и Россия могли бы без проблем восстановить проект, но власти ФРГ предпочитают пригласить иностранного инвестора. Конте добавил, что не располагает информацией о переговорах между немецкими и американскими компаниями по этому вопросу.

Американский инвестор Стивен Линч заявлял о желании приобрести газопровод, полагая, что Европа в конечном итоге вернётся к российскому газу. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в июне, что правительство не получало обращений о покупке газопровода.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер объяснил создание специального фонда для поддержки проекта «Северный поток — 2» необходимостью предотвратить американское вмешательство в энергетическую политику страны. Он назвал это решение «исключительно разумным», подчеркнув, что Германия, отказываясь от атомной энергетики, делала ставку на газ. Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был создан в январе 2021 года при участии компании-оператора Nord Stream 2 AG и, по мнению оппозиции, являлся инструментом для обхода американских санкций.