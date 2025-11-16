Россия и США
Регион
16 ноября, 03:07

В Канзасе четверо полицейских получили ранения в перестрелке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В результате перестрелки, произошедшей в штате Канзас, огнестрельные ранения получили четверо американских правоохранителей. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные следователей. Инцидент произошёл в сельской местности к югу от города Топика.

Агентство передаёт, что сотрудники офиса шерифа и полицейские прибыли на место происшествия после получения вызова о домашнем насилии, после чего началась стрельба.

«Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от (города. — Прим. Life.ru) Топика, штат Канзас», — говорится в сообщении.

Сообщается, что состояние раненых полицейских оценивается как нестабильное. Подозреваемый в стрельбе скончался от полученных ранений.

Ранее в подмосковной Балашихе неадекватная женщина, вооружённая ножом-керамбитом, ранила пожилую женщину и попыталась похитить ребёнка. После инцидента, получившего общественный резонанс, злоумышленница была госпитализирована. По словам родственников пострадавшей, нападавшая вела себя неадекватно и издавала животные звуки.

