Согласно данным российских силовых структур, полученным в результате радиоперехвата, последние подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) покидают населённый пункт Ямполь в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Последние подразделения украинских войск уходят из Ямполя, но самовольно. Боевики из 4-го батальона 111-й бригады теробороны дезертируют с позиций, оказавшись под мощнейшим огневым воздействием 25-й армии группировки «Запад», — уточнил собеседник агентства.

Оставшиеся военнослужащие ВСУ открыто заявляют своим командирам о неподчинении.

Ранее мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». Десятки «Гераней» нанесли серьёзный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов. Также в Одесской области наблюдаются перебои с электроэнергией после удара по городу Белгород-Днестровский.