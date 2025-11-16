В воскресенье жителей Москвы и Подмосковья ожидают облачность и гололедица

В воскресенье, 16 ноября, жителей московского региона ожидает морозная погода с неустойчивой облачностью и отсутствием осадков. Соответствующий прогноз метеорологи опубликовали на официальном портале Гидрометцентра.

В Москве температурный фон в дневное время составит от -2 до 0 градусов, тогда как в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки -4 градуса. На территории Московской области похолодание окажется более значительным: днём от -4 до +1 градуса, а ночью до -5 градусов.

Метеорологи прогнозируют юго-западный ветер, постепенно переходящий к южному направлению, со скоростью порывов 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет оставаться на уровне 751 миллиметра ртутного столба, а на дорогах сохранится гололедица.

Наступающая зима в России обещает быть более холодной по сравнению с аномально тёплым прошлогодним сезоном. Предыдущая зима заняла второе место в истории наблюдений по температурным показателям, превысив сезонную норму на 3,5 градуса. В частности, минувший январь оказался теплее обычного на целых 6 градусов. При этом грядущий сезон также прогнозируется с положительной аномалией, однако она будет менее выраженной.