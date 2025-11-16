Россия и США
Регион
16 ноября, 03:37

Роспотребнадзор сообщил, по каким признакам можно распознать герпес

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domaskina

По информации Роспотребнадзора, симптомы герпеса проявляются через 2-12 дней после заражения: сначала в месте проникновения вируса возникают зуд, жжение, онемение и покраснение, затем появляются сгруппированные пузырьки, наполненные жидкостью. Когда они вскрываются, на их месте появляются мелкие эрозии, которые вскоре заживают. Об этом пишет РИА «Новости».

Основной путь передачи инфекции — непосредственный контакт с поражёнными участками кожи или слизистых оболочек инфицированного человека. В зависимости от локализации высыпаний, выделяют лабиальную («простуда» на губах), генитальную и другие формы герпеса, всего существует восемь типов.

Для профилактики заражения в Роспотребнадзоре советуют избегать контактов с больными, соблюдать личную гигиену и придерживаться безопасного полового поведения. Рецидивы простого герпеса возникают под воздействием таких факторов, как переохлаждение, респираторные заболевания или психоэмоциональное напряжение. Лечение любой формы герпеса назначает врач.

Инфекционист объяснил, почему нельзя целовать грудных детей в губы

Ранее в ОАЭ российские туристы заразились герпесом в пятизвёздочном отеле. У отдыхающих появились язвочки во рту и горле, у детей — высокая температура. Местные медцентры назначали туристам антибиотики и симптоматическое лечение, а переболевшей семейной паре рекомендовали курс инъекций. Как рассказали родители, их дети мало проводили времени в бассейне, а кто-то и вовсе не находился в общей детской зоне. Но эти предосторожности не помогли.

