Роспотребнадзор сообщил, по каким признакам можно распознать герпес

По информации Роспотребнадзора, симптомы герпеса проявляются через 2-12 дней после заражения: сначала в месте проникновения вируса возникают зуд, жжение, онемение и покраснение, затем появляются сгруппированные пузырьки, наполненные жидкостью. Когда они вскрываются, на их месте появляются мелкие эрозии, которые вскоре заживают. Об этом пишет РИА «Новости».

Основной путь передачи инфекции — непосредственный контакт с поражёнными участками кожи или слизистых оболочек инфицированного человека. В зависимости от локализации высыпаний, выделяют лабиальную («простуда» на губах), генитальную и другие формы герпеса, всего существует восемь типов.

Для профилактики заражения в Роспотребнадзоре советуют избегать контактов с больными, соблюдать личную гигиену и придерживаться безопасного полового поведения. Рецидивы простого герпеса возникают под воздействием таких факторов, как переохлаждение, респираторные заболевания или психоэмоциональное напряжение. Лечение любой формы герпеса назначает врач.

Ранее в ОАЭ российские туристы заразились герпесом в пятизвёздочном отеле. У отдыхающих появились язвочки во рту и горле, у детей — высокая температура. Местные медцентры назначали туристам антибиотики и симптоматическое лечение, а переболевшей семейной паре рекомендовали курс инъекций. Как рассказали родители, их дети мало проводили времени в бассейне, а кто-то и вовсе не находился в общей детской зоне. Но эти предосторожности не помогли.